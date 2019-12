Unfallflucht

Ein dunkles Fahrzeug war gegen eine Ampelanlage gefahren. Anschließend fuhr der Wagen über die Straße "Zur Hünenpforte" in Richtung Autobahnauffahrt Hagen-Süd davon. Der Vorfall passierte am Sonntag gegen 21.30 Uhr. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und rief die Polizei. Die Beamten fanden ein Fahrzeugteil, dass zu einem VW gehört und vermutlich beim Unfall abgefallen war. Die betroffene Ampel war deutlich beschädigt. Der Sachschaden an der Anlage liegt bei etwa 3000 Euro. Bei Hinweisen meldet euch bei der Polizei (02331/9862066).