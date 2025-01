Unterführung Nöhstraße für Wochen dicht

Das erste Teilbauwerk wurde in nur drei Monaten errichtet und mittlerweile für den Verkehr frei gegeben. Nun steht der Abbruch des zweiten Teilbauwerks an. Die Vorbereitungen dafür beginnen am 31. Januar, die Unterführung wird dann bis Anfang März gesperrt. Für Anlieger aber auch für den Rettungsdienst steht eine Anliegerstraße im Bereich Funckenhausen weiterhin zur Verfügung. Die Abbrucharbeiten finden auch nachts statt, Autobahn Westfalen will so die Lärmbelastung so kurz wie möglich halten.