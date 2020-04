Update: Coronavirus in Hagen

Ein Hagener Krankenhaus meldete einen positiv getesteten Dialysepatienten. Es fiel auf, dass die betroffene Person in einer privat geführten Wohngruppe für Senioren lebt. Am Montag wurden alle 17 Bewohner und sechs Mitarbeiter getestet. Am Dienstag stellte sich heraus, dass der Patient vorab in einem Olper Krankenhaus lag und dort Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatte.





