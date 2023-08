Update Eckesey

Der Vorfall gestern Früh in Eckesey war offenbar doch kein versuchtes Tötungsdelikt. Davon geht die Hagener Staatsanwaltschaft mittlerweile aus. Gestern Früh gegen halb vier war die Polizei in ein Mehrfamilienhaus an der Eckeseyer Straße gerufen worden. In einer Wohnung entdeckten die Beamten einen Mann mit einer Schnittverletzung im Bauchraum.

© lassedesignen - Fotolia