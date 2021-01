Update LKW-Unfall

Ein Laster war heute Morgen in Richtung Breckerfeld unterwegs und auf glatter Straße in den Graben gerutscht. Bergungsfahrzeuge kümmerten sich um den LKW. Autos kamen per Stop & Go nur langsam an der Unfallstelle vorbei, Laster und Busse gar nicht. Die Hagener Straßenbahn musste die Linie 512 deshalb von Eilpe aus über Priorei nach Breckerfeld umleiten. Da die Unfallstelle wieder freigegeben wurde, fährt sie ab sofort wieder die gewohnte Strecke.