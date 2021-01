Update Marktbrücke

Der Neubau der Marktbrücke läuft bisher nach Plan. Nachdem die alte Brücke abgerissen wurde, geht es nun an den Bau der neuen. Dazu werden aktuell 16 Bohrpfähle in den Boden eingebracht, die hinterher die Brücke halten sollen. Das gesamte Konstrukt soll wie geplant noch in diesem Jahr fertiggestellt werden, sagt Arne Schwarz vom Wirtschaftsbetrieb Hagen.

© Cordula Aßmann Radio Hagen