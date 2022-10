Update zur Talbrücke Rahmede

Heute haben am Südhang bereits Fällarbeiten unter der Brücke begonnen, um den Bereich für die Sprengung vorzubereiten. Nach etwa zwei Wochen soll die Nordseite dran sein. Dann kann es passieren, dass die Straße "Im Wiesental" vorübergehend gesperrt werden muss. Ziel sei es, die Brücke so schnell wie möglich zu Boden zu bringen, so Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr.