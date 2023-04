Urteil im Landgericht

Die Frau wurde während der Tat von ihrem Ehemann überwältigt und mit einem Handykabel gefesselt. Danach sperrte er sie in einem Hauswirtschaftsraum ein und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Das Kind wurde in einer Klinik in Dortmund versorgt, die Mutter wurde festgenommen und befindet sich seitdem in der geschlossenen Psychiatrie. Dort muss sie laut Urteil auf unbestimmte Zeit bleiben. Die Frau leidet an einer paranoiden Schizophrenie und hat nach Ansicht der Richter im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt.