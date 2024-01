Utz Brocksieper stellt im Emil Schumacher Museum aus

Die Künstlerfamilie Brocksieper

"Es konnte nichts anderes als Bildhauerei sein." Utz Brocksiepers Werdegang war ihm vorgezeichnet. Er trat von klein auf in große Fußstapfen. Sein Vater Heinrich Brocksieper machte sich mit seiner Fotografie in der Kunstszene einen Namen. Dagegen waren frühere Generationen der Familie Brocksieper im Handwerk tätig. Eine Kunstschmiede lag in den Händen seiner Großeltern und eine Kettenschmiede in denen seines Urgroßvaters.

Kunst ohne Pinsel

Weder eine Leinwand, noch Farben und Pinsel braucht Utz Brocksieper, wenn er an seinen Kunstwerken arbeitet. Der Künstler aus Hagen verwendet hauptsächlich Eisen und Stahl bei seinen Arbeiten. Das ungewöhnliche Material kommt von einem ebenso ungewöhnlichen Ort - und zwar vom Schrottplatz. Dort hält der Bildhauer nach robusten Teilen für seine Werke Ausschau. Anschließend bearbeitet er die Fundstücke in seinem Atelier. Dafür habe er sich innerhalb der letzten Jahre seine eigene Schmiede zugelegt, erzählt seine Lebensgefährtin Dagmar Turk.

Bildhauerei ist sein Ding

Etwa 30 Arbeiten aus fünf Jahrzehnten sind ausgestellt. Das jüngste Werk ist die Holzarbeit "up and down 2" aus dem Jahr 2023. Wenn man seinen Blick über die Ausstellungsstücke schweifen lässt, wundert man sich hin und wieder über die ausgefallenen Formen des sonst so eisernen Stahls. Utz Brocksiepers Ausnahmewerk im Museum ist eine Schriftskulptur. Das Thema dabei ist "der Keil als auslösende Kraft". Ohne Punkt und Komma möchte der Künstler aus Hagen sein Statement in der eigenen Kunst darstellen.

Utz Brocksiepers Kunst in Hagen

Die Heinrich-Heine Realschule präsentiert die Kunst des Hageners auf dem eigenen Schulgelände. In Form einer Großplastik hat Utz Brocksiepers Kunst dort einen festen Platz. Einen Großteil seiner Werke findet man im Skulpturenpark Pampin in Norddeutschland und bis Oktober nun auch im Emil Schumacher Museum.