Verabschiedung und Begrüßung der Symbolfiguren im Hagener Norden

Am 18.November hat die erste Karnevalsveranstaltung nach der Sessionseröffnung am 11.11. stattgefunden. Alle alten Symbolfiguren aus der letzten Session wurden verabschiedet und alle neuen Symbolfiguren für diese Session des Hagener Karnevals begrüßt. Die Veranstaltung fand im Theatercafé in der Gesamtschule Helfe statt.

© Jil Bastian