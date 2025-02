Veranstaltungen und Feste im Innenstadtbereich

In der Stadtmitte werden auch in diesem Jahr wieder viele Feste gefeiert. Die Liste ist lang und wurde letzte Woche in der Bezirksvertretung Mitte vorgestellt. Los geht es Ende des Monats mit der Karnevals-Kirmes und dann direkt Anfang März weiter mit dem Rosenmontags-Umzug.