Verbandskästen für die Ukraine

Seit mehr als einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Er tobt zum Teil heftiger als je zuvor. Aber die Hilfsbereitschaft ist in den letzten Monaten auch bei uns in Hagen zurückgegangen. Es wird immer weniger Geld gespendet. Und auch die zeit der privaten Hilfs-Konvois ist vorbei. Das soll sich ändern. Die KFZ Werkstatt Luhof am Remberg in Eppenhausen sammelt abgelaufene und alte Verbandskästen. Der Hagener Spedition Celik Logistik bringt sie anschließend in die Ukraine. Gerade Verbandsmaterial wird vor Ort dringend gebraucht. Aber auch Essen, Wasser und Hygieneartikel. Hier könnt ihr die Hagener Hilfslieferung unterstützen.