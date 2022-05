Verdächtiger Schütze in U-Haft

Nach dem tödlichen Schuss auf einer Kirmes in Lüdenscheid sitzt ein Verdächtiger aktuell in Untersuchungshaft. Das haben die Hagener Polizei und die Staatsanwaltschaft Hagen bestätigt. Der Jugendliche wurde am Montag, den 23. Mai 2022, festgenommen.

