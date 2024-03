Vergewaltigung im Pflegeheim

Ein ehemaliger Pfleger in einem Seniorenheim muss elf Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Hagen verurteilte ihn wegen Vergewaltigung in 15 Fällen. Die Opfer waren Bewohnerinnen eines Pflegeheims in Ennepetal. Zudem soll er von seinen Taten auch Bilder gemacht haben.