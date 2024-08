Vergewaltigungsvorwürfe auf Mallorca

Die Männer stehen im Verdacht, eine damals 18-Jährige in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Dazu soll auch ein Video existieren, das den spanischen Behörden vorliegt. Zunächst waren fünf Männer festgenommen wurden. Einer der Beschuldigten wurde schon im September gegen Kaution freigelassen, bei den anderen vier war das jetzt der Fall.

Sollte es zu einer Anklage kommen, dann entweder in Palma de Mallorca oder in Hagen, eine Doppelbestrafung ist nicht möglich. In Spanien kann Vergewaltigung mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden, ebenso in Deutschland.