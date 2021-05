Versuchter Totschlag in Düsseldorf

Der Mann, ein Boxer, soll damals am Rheinufer mit einem 19-Jährigen in Streit geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll er dem Mann dann ein Messer in den Bauch gerammt haben. Der wurde lebensgefährlich verletzt, konnte aber durch eine Not-OP gerettet werden.

Die Verteidigung des Angeklagten spricht laut Bild-Zeitung von Notwehr. Sechs Wochen vor der Tat soll der Hagener bereits einen Mann aus Wuppertal krankenhausreif geschlagen haben, das passierte in der Düsseldorfer Altstadt.