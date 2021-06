VfL Eintracht gewinnt erstes Endspiel

Der VfL Eintracht Hagen hat das erste Endspiel in der Relegation zur 2. Handball-Bundesliga gegen HC Oppenweiler/Backnang gewonnen. In der Krollmann-Arena siegte das Team von Coach Stefan Neff mit 36:31. Mit einem Fünf-Tore-Polster fährt die Mannschaft also am nächsten Samstag zum Rückspiel in Baden-Württemberg.