Vier Verletzte nach Schüssen in Hagen - Täter weiter auf der Flucht

Zwei Tatorte in Hagen

Die erste Schussabgabe ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Hochhaus in Oberhagen. Von dort aus fuhr der Täter weiter in einen Friseursalon in der Eilper Straße. Auch dort gab er mehrere Schüsse ab. In der Glasscheibe des Salons ist ein Einschussloch zu sehen. Auf dem Boden vor dem Laden lagen mehrere Patronenhülsen.

Der erste Tatort: Ein Hochhaus in der Hochstraße in Oberhagen © Felix Tusche Der erste Tatort: Ein Hochhaus in der Hochstraße in Oberhagen © Felix Tusche

Familiärer Hintergrund

Die Polizei hat bereits mit dem Ermittlungen zum Tathintergrund begonnen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist von einem familiären Tathintergrund auszugehen. Der Täter ist nach jetzigem Ermittlungsstand ein 34-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit. Eines der Opfer ist seine Ehefrau. Bei den Angriffen wurden insgesamt vier Personen verletzt. Bei einigen von ihnen bestand kurzzeitig auch Lebensgefahr.

Der zweite Tatort: Ein Friseursalon in der Eilper Straße © Felix Tusche Der zweite Tatort: Ein Friseursalon in der Eilper Straße © Felix Tusche

Täter auf der Flucht

Das ist passiert: Ein 34-jähriger Türke steht im Verdacht, am Samstag gegen 11 Uhr seine Ehefrau in der gemeinschaftlichen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße schwer verletzt zu haben. Er schoss sie nieder, ging dann ins Treppenhaus und feuerte eine Etage höher mehrfach gegen eine Wohnungstür. Zum Glück wurde dort niemand verletzt. Doch der Schütze hörte nicht auf: Er verließ das Haus, fuhr mit einem Auto zu einem Friseursalon an der Eilper Straße und schoss auf drei weitere Personen! Eine von ihnen schwebt aktuell in Lebensgefahr. Nach der brutalen Tat flüchtete der Hagener mit seinem Auto auf einen nahegelegenen Parkplatz, stellte den Wagen ab und rannte davon. Die vier Opfer werden derzeit in unterschiedlichen Krankenhäusern behandelt. Aktuell besteht bei keiner Person mehr Lebensgefahr. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.





Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des 34-jährigen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Die Spezialkräfte der Polizei suchten auch mit Hilfe von Drohnen nach dem flüchtigen Täter. © Felix Tusche Die Spezialkräfte der Polizei suchten auch mit Hilfe von Drohnen nach dem flüchtigen Täter. © Felix Tusche

Das sagt der Polizeisprecher

Wir konnten am Einsatzort gegen 13.30 Uhr mit dem Hagener Polizeisprecher Tino Schäfer sprechen. Das Interview könnt ihr unten im Audioplayer nachhören. Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden.

© Radio Hagen

In der Tür des Friseursalons in der Selbecker Straße ist ein Einschussloch zu erkennen. © Felix Tusche In der Tür des Friseursalons in der Selbecker Straße ist ein Einschussloch zu erkennen. © Felix Tusche