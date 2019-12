Volle Straßen am Wochenende

Am vollsten wird es auf unseren Straßen wohl am Freitag. Dann kommt zum regulären Berufsverkehr noch der Urlaubsverkehr. In Hagen könnte es dann gerade an den Engstellen auf der A45/Lennetalbrücke und auf der A1 im Bereich Volmarstein richtig lange dauern. Und auch im Innenstadtgebiet muss mit vollen Straßen und Parkplätzen gerechnet werden. Es lohnt sich deshalb, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen. So ist man nicht nur schneller, sondern auch günstiger am Ziel: die Busse der Hagener Straßenbahn fahren am Wochenende kostenlos.