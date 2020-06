Vollsperrung A45

Ab 20 Uhr gilt die Sperrung für beide Fahrtrichtungen. Der Grund: Für den Neubau der Brücke "Rumscheid-Bölling" muss eine Behelfsbrücke über der A45 gebaut werden. In der Nacht auf Sonntag wird der Überbau der Brücke aufgelegt. In den darauffolgenden Tagen stehen dann noch weitere Arbeiten an, unter anderem werden Versorgungsleitungen verlegt. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis Sonntagmittag dauern. Es gibt Umleitungen vor Ort.