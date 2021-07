Wagner meets Hollywood

Bei den Schlossspielen in Hohenlimburg gibt es am 20. und 21. August wieder ein richtiges Highlight. Und zwar das Musical „The Jules Verne Experience: 20.000 Meilen unter dem Meer“. Produziert wird das Stück vom Schauspieler Claude-Oliver Rudolph, der unter anderem schon in den Filmen „das Boot“ und „James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug“ mitgespielt hat.

