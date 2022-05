Wahlhilfe für Sehbehinderte

Die Pakete beinhalten eine Wahlschablone und eine Gebrauchsanweisung auf CD. Bei der Schablone handelt es sich um eine Mappe mit Löchern, auf der in Großdruck und Punktschrift Nummern stehen. Die Inhalte der Stimmzettel können sich Betroffene auch über eine Telefonansage anhören, indem sie die Nummer 0800 0009671-0 anrufen. So können sie sich vorab informieren, wo sie ihr Kreuz setzen müssen. Diesen Service können Sehbehinderte auch über das Handy direkt in der Wahlkabine nutzen. Wer nicht Mitglied in Blinden- und Sehbehindertenvereinen ist, kann die kostenlose Wahlhilfe telefonisch unter der Nummer 0231 557590-0 anfordern.

Weitere Infos erhalten Interessierte beim Wahlamt der Stadt Hagen unter den Nummern 02331 207-4520 oder 02331 207-4525.