Wahlmöglichkeiten in Hagen

Die Deutsche Post geht davon aus, dass die Zahl der Briefwähler in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation steigen wird. Wer Unterlagen für die Briefwahl benötigt, kann sich bei der Stadt Hagen melden. Außerdem gibt es ab heute die Möglichkeit, die Briefwahl in den Bürgerämtern zu erledigen. Hierfür muss vorab aber ein Termin vereinbart werden. In den Wahllokalen gilt Maskenpflicht. Wo gewählt werden kann, wird in einigen Tagen auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Alle Wähler sollten ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Weitere Infos zur Wahl bekommt ihr hier: https://www.hagen.de/web/de/fachbereiche/fb_stadtkanzlei/fb_32_09/fb_32_0902/wahlen.html