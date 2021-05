Wasser im Hagener Süden

Insgesamt 15,7 Kilometer Rohrleitungen werden durchgespült. Während der Arbeiten kann es zu Druckverlusten und auch zum kurzen Ausfall der Wasserversorgung kommen, deswegen sollten sich die Leute Wasservorräte anlegen. Enervie bittet außerdem darum, auf die Benutzung von z.B. Waschmaschinen oder Geschirrspülern zu verzichten.

Die Arbeiten finden tageweise in verschiedenen Bereichen statt, die Einschränkungen für die Haushalte sollen nur kurzfristig sein. Nach dem Durchspülen der Leitungen kann zunächst trübes Wasser aus dem Hahn kommen. Enervie empfiehlt dann, einfach laufen zu lassen.









Montag, 17. Mai:

Dahler Straße, In der Asmecke, Degingstraße, Schliggenstraße, Parkstraße, Am Volmewehr, Grabweg, Am Rundblick, Buchenhof, Kallestraße, Stehrstraße

Dienstag, 18. Mai:

Gersteinstraße, Zum Hohenhof, Kopernikusstraße, Keplerstraße, Besselstraße, Kohlbergstraße, Homertstraße, Vollmannstraße, Baedekerstraße, Baunscheidtstraße, Delbrügger Straße, Höfinghoffstraße, Voormannstraße, Nordhellestraße, Zwischen den Brücken, Hengstenbergweg, Rehbecke

Mittwoch, 19. Mai:

Dahler Straße, Prioreier Straße, Niederkattwinkel, Am Stuckenhagen, Hangweg, Im Winkel, Sommerhagener Weg, Alter Weg, Am Alten Sportplatz, Oberkattwinkel, Düinghauser Weg, Rummenohler Straße, An der Turnhalle, Roland-Volme

Donnerstag, 20. Mai:

Osemundstraße, Klusfeld, Am Volmeblick, Zur Priorlinde, Kluser Weg

Informationen erhalten Kunden auch über die kostenlose Störungsnummer „Wasser“ unter 0800 – 123 99 33.