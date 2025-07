Wichtig zum Hitzeschutz: Möglichkeiten zur Trinkwasserversorgung in Hagen

Indoor statt Outdoor

Nach einem neuen Gesetz, müssen seit 2022 alle Kommunen solche Säulen installieren. Auf Rat des Unternehmervereins hat die Stadt bereits 2 Indoor-Säulen der Mark-E installiert. Diese können nämlich - anders als Outdoor-Säulen - das ganze Jahr über stehen bleiben, sind generell kostengünstiger, leichter zu bauen und bieten die Möglichkeit, sein Getränk mit Kohlensäure aufzupeppen.

Das Wo und Wie:

Es gibt bereits Säulen in der Volme-Galerie und in der "M12", bald soll eine am Theater Hagen folgen. In der Zukunft sollen idealerweise Säulen in allen Bezirken Hagens stehen. Hier kann sich jeder an den Plastikbechern bedienen oder gleich seine eigene Flasche mitbringen für eine umweltfreundlichere Variante. Neben der Lösung der Stadt, gibt es außerdem noch eine private Lösung: Die Webseite "Refill" zeigt auf einer Online-Karte verschiedene Orte (z.B. Läden oder Apotheken), die eine "Refill-Station" anbieten, um seine Flachen kostenlos mit Trinkwasser aufzufüllen.