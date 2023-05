Wassermassen schossen bis nach Hagen

Durch dem britischen Bomberangriff wurde eine 80 Meter breite Lücke in die Möhne-Staumauer gerissen. Verwendet wurden sogenannte Rotationsbomben, die extra für diesen Angriff entwickelt worden waren. Eine bis zu sieben Meter hohe Flutwelle raste durch das Möhnetal und riss alles mit, was ihr im Weg stand. Schätzungsweise 1.600 Menschen kamen ums Leben - die meisten waren Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.





Auch bei uns in Hagen kam es zu verheerenden Überschwemmungen. Unter anderem wurde das Kraftwerk am Hengsteysee durch die Wassermassen zerstört. Außerdem kam es zu Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung. Zum Gedenken an die Katastrophe finden am Möhnesee zahlreiche Veranstaltungen statt. Eine Übersicht gibt es in der angefügten PDF-Datei.