Wechsel im Werkhof

Im Werkhof werden Langzeitarbeitslose qualifiziert, dafür gibt es verschiedene Projekte. Das größte ist das Sozialkaufhaus Möbel und Mehr in Eckesey, wo alte Schätzchen auch ganz neu aufbereitet werden. Werkhof-Teilnehmer betreuen die eigene Kantine und die vom HEB, arbeiten an den Wertstoffhöfen oder sind als Malerteams mit kleineren Aufträgen in Schulen beschäftigt. Dem Werkhof geht es darum, jeden nach Fähigkeiten und Wünschen einzusetzen.