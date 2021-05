Wechselunterricht in Hagen

Gemäß der Regeln, die in der bundesweiten Notbremse verankert sind, ist ein Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht in Hagen vorgesehen. Die Teilnahme im Präsenzunterricht ist aber nur möglich, wenn sich alle zwei Mal die Woche testen lassen. Sollte sich die Inzidenz weiterhin in die richtige Richtung entwickeln, könnte Hagen es vielen anderen NRW-Städen und Landkreisen gleichtun. Dafür muss die Wocheninzidenz stabil unter 100 bleiben.