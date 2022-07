Weg vom Gas

Für den Wasserstofftransport zum Verbraucher kann man bereits vorhandene Erdgasleitungen nutzen. Diese müssten zwar umgerüstet werden, das ist aber weniger aufwendig, als Leitungen komplett neu zu verlegen. Bei uns gibt es das Wasserstoffprojekt "RuH2r", das an einem Wasserstoffnetz zwischen Schwerte, Hagen und Herdecke arbeitet. Bei dem Projekt sind zwei große Partner mit am Werk: Zum einen der Energieversorgungskonzern RWE, der die Herstellungskapazitäten für grünen Wasserstoff schaffen will. Zum anderen der Netzbetreiber OGE, der die Leitungen plant. Dieses regionale Netz wäre an ein nationales Netz mit gleichem Ziel angeschlossen, das "Hercules" heißt. Bis es soweit ist, müssen wir uns aber noch gedulden: Das Wasserstoffnetzwerk könnte zwischen 2028 und 2030 fertig sein.