Weihnachtsmarkt 2020

Einigkeit im Wahlkampf, im Hochsommer den Advent planen. Eine gemeinsame Stellungnahme der Fraktionen im Rat ist ein deutliches Zeichen. Einen Weihnachtmarkt wie sonst immer wird es nicht geben.

Stadt und Schausteller arbeiten am Hygienekonzept, die Politik will sie unterstützen. In der Pandemie brauchen die Menschen Abwechslung und die Schausteller Einnahmen. Der Weihnachtsmarkt bringt ein bisschen Normalität und hilft auch der Stadt und dem Einzelhandel. Alle Planungen hängen natürlich eng mit der Entwicklung der Corona-Pandemie zusammen.