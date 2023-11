Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg

Der Eintritt kostet 8 Euro und ist damit so hoch wie im Jahr 2021. 60 Stände sind dort vertreten: neben Dekoartikeln und weihnachtsmarkttypischem Essens gibt es Programm, zum Beispiel Stockbrot für Kinder, Märchenerzähler und Livemusik. Zum Markt gehört auch eine Ausstellung mit Fotos und Illustrationen des Künstlers Bernd Röttger, am neunten Dezember kommt das Theater Hagen mit einem Angebot für junge Leute. Wie eigentlich schon immer, wird es auch dieses Jahr einen Shuttlebus geben; die Busse fahren von Bilstein im Weinhof an den Öffnungstagen alle 15 Minuten.