Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung

Die Verlängerung gibt es in diesem Jahr zum mittlerweile dritten Mal. Für die Schausteller sind die Extra-Tage gerade in diesem Jahr extrem wichtig. Denn die bisherige Weihnachtsmarkt-Bilanz fällt schlecht aus, sagte uns in der letzten Woche Schausteller-Chef Dirk Wagner.

Deshalb ist es für die Schausteller wichtig, dass in den letzten Weihnachtsmarkt-Tagen viele Besucher kommen. Der Markt ist noch bis Samstag ab jeweils 11 Uhr geöffnet.