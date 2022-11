Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Zum ersten Advent am nächsten Wochenende ist wieder Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum. Von Freitag bis Sonntag gibt es dort rund 70 Stände mit individuellen Produkten wie Handgemachtem aber auch vielseitigen Delikatessen. An einigen Plätzen und auf der Bühne spielt Live-Musik von Orchestern, Alphörnern und Chören. Sankt Nikolaus besucht die Kinder ab 17 Uhr an jedem der drei Tage im Museum.

© LWL-Freilichtmuseum Hagen