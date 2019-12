Weihnachtsmarkt Wasserschloss Werdringen

Dieses Wochenende lädt der Schlossverein Werdringen zum Weihnachtsmarkt am und im Wasserschloss. Knapp 30 Stände verteilen sich über den Schlosshof sowie im Schlossgebäude. Vor allem Handwerk und Selbstgemachtes wird auf dem Markt angeboten. Leider war das Wetter gestern am ersten Tag nicht auf der Seite des Weihnachtsmarktes: Regen in Strömen und sogar Hagel. Heute hat der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss noch bis 18 Uhr geöffnet.