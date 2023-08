Werkhof feiert Jubiläum

Der Werkhof feiert in Eckesey Jubiläum. Dort gibt es seit 25 Jahren das soziale Kaufhaus Möbel&Mehr. Es wurde damals in der alten Villosa-Bonbonfabrik eröffnet, dort wird am 2. September auch das Jubiläum gefeiert. Es gibt es buntes Sommerfest mit Livemusik und einem Tag der offenen Tür.