Wertstoffhof geschlossen

Der Wertstoffhof in Haspe bleibt diese Woche geschlossen. Grund dafür ist die Feuerwehr nebenan an der Tückingsrtraße. Das Gerätehaus wird ans Gasnetz angeschlossen. Die dafür notwendigen Erdarbeiten finden in der Zufahrt zum Wertstoffhof statt. Deswegen bleibt der von heute bis Freitag geschlossen.

