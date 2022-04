Wiedereröffnung der alten Synagoge

Aktuell findet man in ihr eine Dauerausstellung mit jüdischen Gegenständen. Außerdem finden dort immer wieder Veranstaltungen statt, wie eine Gedenkveranstaltung zur Deportation der Hohenlimburger Juden am 28. April. Die Gedenkstätte war in den letzten Monaten wegen einer einsturzgefährdeten Mauer hinter dem Gebäude geschlossen. Mithilfe von Sandsäcken konnte sie aber soweit stabilisiert werden, dass die alte Synagoge wieder genutzt werden kann.