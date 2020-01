Wintergrillen am Hengsteysee

Los geht’s mit einer gemütlichen Aktion am Samstag, 1. Februar 2020.





Dann laden wir zum Wintergrillen an den Hengsteysee ein. Ab 14 Uhr gibt’s dort kostenlos Leckereien vom Grill – solange der Vorrat reicht.





Man kann einfach vorbeischauen, Menschen aus dem Radio-Team treffen und kennenlernen und außerdem ein bißchen was über die geplante Entwicklung am See erfahren.

Wir warten ab 14 Uhr am Wikinger-Pier in der Nähe des Hengsteybades mit dem Grill und freuen uns auf alle, die uns dort besuchen.