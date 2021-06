Wirtschaft und Wasserstoff

Es gebe eine hohe Bereitschaft beim Thema Wasserstoff in Netzwerken zu kooperieren und das Thema gemeinsam in der Region weiterzuentwickeln, sagt Kammer Präsident Ralf Stoffels. Man müsse jetzt beim Thema Wasserstoff schnell in die Umsetzung kommen und mit Anwendungen in allen Wirtschaftsbereichen starten, Wasserstoff müsse stärker auf die regionale Agenda, sonst werde die Region bei diesem Zukunftsthema abgehängt. An einer Umfrage zu den Potenzialen von Wasserstoff können sich Unternehmen noch bis zum 30. Juni 2021 beteiligen.