Wunsch nach kreativen Lösungen

Die A45 sei für die heimische Wirtschaft eine wichtige Lebensader, so die SIHK. Zum einen für die pendelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum anderen für den Güterverkehr. Die SIHK fordert eine Vorrang-Ampelschaltung für den Umleitungsverkehr und eine Beschilderung, die auch für ausländische Verkehrsteilnehmer lesbar ist. Außerdem wünsche sie sich eine Übergangslösung, um die Brücke weiter nutzen zu können. Erste Gespräche mit der Autobahn GmbH würden zeigen, dass den Vertretern die aktuelle Situation sehr bewusst sei. Techniker bemerkten vergangene Woche größere Schäden an der betroffenen Brücke. Es geht um den Abschnitt zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord. In dieser Woche soll darüber gesprochen werden, wie es weitergeht.