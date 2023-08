Zahl der Arbeitslosen im Juli leicht gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hagen leicht gestiegen. Aktuell sind in unserer Stadt 11.567 Menschen auf der Suche nach einem Job. Das sind 11,3 Prozent aller Erwerbstätigen in Hagen. Weitere Infos gibt es hier.

© Agentur für Arbeit