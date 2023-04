Zugausfälle und Verspätungen

Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, dass am Freitagmorgen und Vormittag der gesamte Fernverkehr in Deutschland eingestellt wird. Auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr wird mit zahlreichen Zugausfällen gerechnet. Welche Linien betroffen sein werden, ist aktuell aber noch unklar. Ab Freitag-Mittag soll der Zug-Verkehr nach und nach wieder hochgefahren werden. Auch am Nachmittag kann es aber noch zu Zugausfällen und Verspätungen kommen. Die Gewerkschaft fordert 12 Prozent mehr Geld.