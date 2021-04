Zukunft der Rheinkalk-Fläche

In Hagen mangelt es insbesondere an großen zusammenhängenden Flächen, die auch industriell nutzbar sind. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten im Stadtgebiet fallen daher aufgegebene Flächen großer Industriebetriebe besonders in Gewicht. Die Stadt will die Flächen deswegen nach Möglichkeit über den Eigenbetrieb HIG kaufen und so Unternehmen Raum für Expansionen und Neuansiedlungen bieten. Allerdings müssen Altlasten beseitigt und ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. Heute Nachmittag berät die Bezirksvertretung Hohenlimburg.