Zwei Einsätze für Hagener Feuerwehr

In der Emster Straße gab es gegen 13.05 Uhr einen Küchenbrand, der aber zum Glück relativ schnell von den Einsatzkräften gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Emster Straße musste wegen des Einsatzes eine knappe Stunde lang gesperrt werden. In Oberhagen wurde etwa zur gleichen Zeit Brandgeruch aus einem Keller in der Buntebachstraße gemeldet. Der Grund dafür ist aktuell noch unklar. Auch hier wurde niemand verletzt.