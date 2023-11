Zwischen Shopping-Tüten und Gemälden

Neues Atelier in der Volme Galerie

Vielleicht hat schonmal jemand zuhause versucht, ein Gemälde zu malen. Und wahrscheinlich wird man dabei auch festgestellt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Deshalb gibt es Menschen wie Nuri Irak, die Jahrzehnte lang an ihrer Kunst arbeiten, um sie später mal präsentieren zu können. Um genau das zu tun hat Nuri Irak jetzt ein neues Atelier bezogen, in der Volme Galerie. Am Freitag hat er sein Atelier in der Galerie eingeweiht. Wenn man seine Bilder betrachtet, erkennt man viele unterschiedliche Motive und Techniken.

Lange Geschichte mit der Kunst

Das Atelier in der Volme Galerie ist nicht das erste für Nuri Irak. Vorher hat er knapp 13 Jahre lang in seinem Atelier am Hüttenplatz gemalt. Da entstehen jetzt allerdings gemeinnützige Wohnungen. Ein Tapetenwechsel musste also sein. Nichts neues für den Künstler, der schon in seiner Heimatstadt in Istanbul immer gerne gemalt hat. Dort konnte er sogar von einem renommierten Künstler lernen.