100 Jahre Hagenring

Es gibt Ausstellungen, Vorträge und offene Ateliers. Zum Jubiläum wurde auch ein Katalog erstellt und ein Videofilm gedreht. Der zeigt die aktuellen Künstlerinnen und Künstler bei der Arbeit und begleitet sie in ihren Ateliers. In voller Länge ist der Film auch bei der Jubiläumsausstellung im Spätsommer im Osthausmuseum zu sehen.

Das Jubiläumsjahr selbst beginnt am Sonntag in der Hagenring-Galerie in Eilpe. Dort in der Wippermann-Passage wird eine Ausstellung ehemaliger Mitglieder eröffnet.