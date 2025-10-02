12 Jahre Haft wegen Totschlags

Der Verurteilte saß zusammen mit seinem Chef im Auto, um einen Streit zu klären - im Verlauf des Gespräches hat der 30-Jährige seinem Chef dann zwei mal in den Kopf geschossen. Nach der Tat ist er mit dem Toten im Auto in Richtung niederländische Grenze gefahren.

Der Tote war auf einem Rastplatz in Kleve gefunden worden, der Täter wurde an der niederländischen Grenze festgenommen.

Angeklagt wurde der Mann wegen Totschlags - und genau deswegen wurde er heute verurteilt. Er muss 12 Jahre in Haft.

Ursprünglich war das Urteil für Montag geplant, doch die Kammer hat die Urteilsverkündung kurzfristig vorverlegt.