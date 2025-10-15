20. Adventskalenderaktion des Lion Clubs

Es ist ein Jubiläum. Die Aktion gibt es seit 20 Jahren und in dieser Zeit sind über 410.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Stolz ist darauf auch der Präsident des Lion Clubs Holger Hoffmann.

© Radio Hagen

© Lorita Halili / Radio Hagen © Lorita Halili / Radio Hagen

Jedes Jahr bringt der Club einen neuen Kalender raus. Fünf Euro kostet er und hinter jeden Türchen stecken Gewinne, gespendet von Unternehmen aus der Region. Der komplette Erlös geht dann an soziale Projekte in unserer Stadt. In diesem Jahr sind sechs Initiativen dabei: Der Luther Waschsalon, die Jugendhilfe Selbecke, das Frauenhaus Hagen, die Lieselotte-Funke-Schule, das Integrationszentrum Hagen und das Institut VEXX e.V.

Ziel ist es, Kinder und Erwachsene zu unterstützen, in dem sie beispielsweise kulturelle Teilhabe fördern. Die Projekte brauchen die Unterstützung und wissen auch schon genau, was sie damit machen.