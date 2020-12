Am 22. Dezember 1945 wurde das neu gegründete Museum nach dem Zweiten Weltkrieg wiedereröffnet. Initiator war der Hagener Kunstsammler Karl Ernst Osthaus. Aufgrund von Kriegsschäden und Beschlagnahmungsaktionen der Nationalsozialisten war nur noch ein Bruchteil der städtischen Kunstsammlung übrig. Die verbliebenen Werke wurden Anfang 1946 ausgestellt. Durch ein Forschungsvolontariat, welches vom Land NRW mitfinanziert wurde, konnte nun die Sammlungsgeschichte aufgearbeitet werden. Die Ergebnisse der Forschung sind in einer Ausstellung zum 75-jährigen Jubiläum zu sehen, sobald die Corona-Situation es zulässt. Der Titel: "Vom Aufspüren, Suchen und Sammeln. 75 Jahre Osthaus Museum Hagen". Eigentlich sollte die Ausstellung am 5. Dezember eröffnen.