Achtung: Schwertransport

Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 08:02

Energieversorger Enervie schickt ein paar dicke Dinger auf die Straße. Das passiert im Laufe der nächsten Woche, geplant sind zwei Schwertransporte. Ein Transformator im Umspannwerk Meinerzhagen ist defekt und wird ausgetauscht. Ersatz kommt aus dem Umspannwerk Emst.

Es geht um Schwertransporte in der Nacht. Erst wird der alte Umspanner, ein fast 90-Tonnen-Schwergewicht aus den 1970er Jahren, in Meinerzhagen abgeholt und zur Zwischenlagerung zum Umspannwerk Lüdenscheid-Kalve transportiert. Der Reserve-Umspanner wird dann in der Nacht von Donnerstag, 11. September, auf Freitag, 12. September 2025, vom Umspannwerk Hagen-Emst nach Meinerzhagen angeliefert und anschließend eingebaut.

Obwohl beide Schwertransporte während der Nachtstunden passieren, kann es aufgrund der Überlänge der beiden Transporte kurze Verkehrsbehinderungen geben. Sie sorgen aber für eine sichere Versorgung der Netzkunden vor Ort.

